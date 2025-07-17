Ночью ожидаем бурю, а днём — комфортную погоду: В Молдове — 26 градусов, дышим свободно

В Молдове объявлен жёлтый код, который начнёт действовать сегодня ночью и продлится до 10.00 18 июля. На обширных территориях ожидаются сильные дожди с накоплением воды 15−45 л/м², местами с грозами и усилением ветра до 54−65 км/ч.
После четвергового дождичка, если он пойдёт, в пятницу, 18 июля, в Кишиневе установится вполне комфортная погода. Днем +25−26, ночью около 14 со знаком плюс. Да, ближе к августу ночи становятся прохладными.
Максимальные порывы ветра — 46 км/час. Вероятность дождя — 40%. Другими словами, возможны кратковременные дожди и даже с грозами.
В прошлом году в этот день в Кишиневе было +42! Так что считаем, что нам повезло.
Не расслабляемся, на следующей неделе нас опять ждёт пекло.
На юге Молдовы днем +28, ночью +20, кратковременные грозовые дожди.
На севере страны днем + 19−20, ночью — около 15 со знаком плюс. И да, тоже дожди с грозами.
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