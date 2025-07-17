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Ночью ожидаем бурю, а днём — комфортную погоду: В Молдове — 26 градусов, дышим свободно

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове объявлен жёлтый код, который начнёт действовать сегодня ночью и продлится до 10.00 18 июля. На обширных территориях ожидаются сильные дожди с накоплением воды 15−45 л/м², местами с грозами и усилением ветра до 54−65 км/ч.

После четвергового дождичка, если он пойдёт, в пятницу, 18 июля, в Кишиневе установится вполне комфортная погода. Днем +25−26, ночью около 14 со знаком плюс. Да, ближе к августу ночи становятся прохладными.

Максимальные порывы ветра — 46 км/час. Вероятность дождя — 40%. Другими словами, возможны кратковременные дожди и даже с грозами.

В прошлом году в этот день в Кишиневе было +42! Так что считаем, что нам повезло.

Не расслабляемся, на следующей неделе нас опять ждёт пекло.

На юге Молдовы днем +28, ночью +20, кратковременные грозовые дожди.

На севере страны днем + 19−20, ночью — около 15 со знаком плюс. И да, тоже дожди с грозами.

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