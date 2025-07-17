Жителям Ростовской области предлагают поучаствовать в конкурсе на гимн села

В Ростовской области стартовал конкурс на создание первого официального «Гимна села». Проект инициирован Международной школой агробизнеса и Медиахолдингом СД Групп при поддержке Комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Решение о проведении конкурса было принято в июле на заседании жюри Национальной аграрной премии. Организаторы подчеркивают, что гимн должен отразить значимость сельского труда, культурные традиции российской деревни и вклад работников АПК в развитие страны.
К конкурсу приглашаются все желающие: авторы текстов, композиторы, исполнители. Отдельная номинация предусмотрена для участников СВО, чтобы отметить их творческий вклад.
Лучший гимн выберут в январе 2026 года.
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