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Жителям Ростовской области предлагают поучаствовать в конкурсе на гимн села

О конкурсе на создание первого официального «Гимна села» рассказали жителям Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовал конкурс на создание первого официального «Гимна села». Проект инициирован Международной школой агробизнеса и Медиахолдингом СД Групп при поддержке Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Решение о проведении конкурса было принято в июле на заседании жюри Национальной аграрной премии. Организаторы подчеркивают, что гимн должен отразить значимость сельского труда, культурные традиции российской деревни и вклад работников АПК в развитие страны.

К конкурсу приглашаются все желающие: авторы текстов, композиторы, исполнители. Отдельная номинация предусмотрена для участников СВО, чтобы отметить их творческий вклад.

Лучший гимн выберут в январе 2026 года.

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