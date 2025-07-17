«Жертва или злоумышленник?» Как молодежь вовлекают в преступную деятельность

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как молодежь вовлекают в преступную деятельность и как они становятся потенциальными жертвами злоумышленников, рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома Павел Строк в пресс-центре БЕЛТА.
По словам Павла Строка, на территории Минской области наблюдается рост зарегистрированных случаев вымогательства, в частности, вымогательства денежных средств за разблокировку мобильных устройств. «Данный рост обусловлен инициативным выявлением преступлений указанной категории сотрудниками по противодействию киберпреступности Минской области во взаимодействии со Следственным комитетом», — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности.
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Он рассказал, что в ходе расследования было установлено, что 18-летний студент одного из высших учебных заведений организовал преступное сообщество с целью блокирования мобильных устройств фирмы Apple с последующим вымогательством денег у жертв. «В преступной группе были четко распределены обязанности каждого из участников. Конечной целью являлось получение денежной наживы за счет неосмотрительных граждан, попавшихся на уловки злоумышленников и ставших владельцами заблокированных телефонов», — рассказал Павел Строк и добавил, что начинала совершать преступления группа еще до исполнения ее участникам 18 лет.
Среди жертв мошенников были и несовершеннолетние. Так, от рук мошенников пострадала девочка 2010 года рождения. Под предлогом оказания помощи в установке мобильной игры злоумышленники убедили ее выйти из своей учетной записи на «Айфоне» и ввести предоставленный ей логин и пароль для входа в стороннюю учетную запись. «В результате злоумышленник ограничил доступ к данному мобильному устройству и удаленно включил функцию утери телефона», — сообщил Павел Строк.
Похожий случай произошел и в июне текущего года в Минском регионе. Владелец 13-го «Айфона» был обманут под предлогом обновления приложения Telegram. «Злоумышленник убедил владельца телефона ввести предоставленные им данные. В итоге телефон был заблокирован», — отметил начальник.
Когда телефон заблокирован, хозяин получает сообщение, где злоумышленник в прямом смысле вымогает денежные средства за разблокировку. «Суммы разные в зависимости от модели. Для последней версии разблокировка стоит около Br750», — рассказал Павел Строк.
Начальник добавил, что от подобных схем по блокированию мобильных телефонов пострадало достаточно большое количество людей, поскольку уловки злоумышленников разнообразны. Так, один подросток может попросить другого помочь найти мобильный телефон с помощью входа в iCloud. Как только пострадавший вводит данные, он теряет доступ к своему аккаунту.
«В настоящее время преступная группа задержана и ведется расследование всех преступлений. Возбуждаются дополнительные уголовные дела, устанавливаются дополнительные лица, в том числе несовершеннолетние. Потерпевшие, которые ранее не обращались в милицию, также устанавливаются. Мы звоним, например, родителям несовершеннолетнего: “В вашей семье мобильный телефон не блокировали?” И когда они отвечают да, мы спрашиваем, почему в милицию не обращались. “Мы думали, что не разблокировать уже”, — привел пример Павел Строк.
Он также обратил внимание на проблемы сватинга. «К сожалению, чем больше мы об этом говорим, тем больше интереса это вызывает. Молодежь интересуется и возникает желание попробовать. Но они должны помнить, что наказание по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает с 14 лет, и здесь можно получить как штраф, так и до 7 лет лишения свободы», — сказал он и добавил, что возмещение за ложное реагирование экстренных служб возлагается на лицо, совершившее это преступление. -0-