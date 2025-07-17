«Жертва или злоумышленник?» Как молодежь вовлекают в преступную деятельность

Он также обратил внимание на проблемы сватинга. «К сожалению, чем больше мы об этом говорим, тем больше интереса это вызывает. Молодежь интересуется и возникает желание попробовать. Но они должны помнить, что наказание по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает с 14 лет, и здесь можно получить как штраф, так и до 7 лет лишения свободы», — сказал он и добавил, что возмещение за ложное реагирование экстренных служб возлагается на лицо, совершившее это преступление. -0-