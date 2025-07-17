Старший сын Валуева стал участником реалити-шоу «Выживалити»

По словам Валуева-младшего, он во многом придерживается тех же принципов, что и его отец. Среди них особое место занимают преданность семье и искренность. Он подчеркнул, что участие в шоу представляет для него не только путь к самопознанию, но и шанс обрести новые интересные знакомства. Анонс проекта запланирован на это лето.