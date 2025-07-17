Старший сын Валуева стал участником реалити-шоу «Выживалити»

Сын Николая Валуева принял участие в шоу на необитаемом острове в Таиланде.
Григорий Валуев, старший сын знаменитого боксера Николая Валуева, принял участие в реалити-шоу «Выживалити. Наследники». 22-летний мужчина признался, что готов преодолеть экстремальные испытания ради получения нового опыта.
«Победа не моя цель. Если я дойду до полуфинала, то да, буду идти по головам. А так я еду, чтобы узнать что-то новое о себе», — сказал сын Николая Валуева. Его слова публикует «КП-Петербург».
Валуев-младший столкнулся с суровыми условиями необитаемого острова в окрестностях Таиланда, которые оказались для него крайне непростыми. Несмотря на проявленную выдержку, он признался, что уже в начале пребывания едва не покинул проект. Серьезные трудности доставили не только изнуряющая жара и отсутствие пищи, но и необходимость постоянного взаимодействия с другими участниками, что стало для него главным испытанием.
По словам Валуева-младшего, он во многом придерживается тех же принципов, что и его отец. Среди них особое место занимают преданность семье и искренность. Он подчеркнул, что участие в шоу представляет для него не только путь к самопознанию, но и шанс обрести новые интересные знакомства. Анонс проекта запланирован на это лето.