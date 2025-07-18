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В Пермском крае установят мемориал 39 погибшим участникам СВО

С инициативой в администрацию Еловского округа вышли матери погибших сыновей.

Источник: Freepik

В Еловском округе Прикамья увековечат память участников специальной военной спецоперации. При исполнении воинского долга погибли 39 земляков. С инициативой выступили матери погибших сыновей.

Родственники не вернувшихся с передовой СВО военнослужащих встретились с главой Еловского муниципального округа Евгением Кустовым и его заместителем по социальной политике Татьяной Софроновой. Они обсудили создание памятной стелы в центре села Елово.

Стелу планируют разместить на свободной площадке между библиотекой и монументом, посвященным ветеранам боевых действий. Инициативу жителей Елово воплотят в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования.

«Инициативная группа выбирает проект стелы и ищет дизайнера для разработки проекта благоустройства прилегающей территории», — сообщили «КП-Пермь» окружные власти.