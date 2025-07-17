«Пять супержарких дней с температурой до +42». Что говорят синоптики о погоде в Беларуси на выходные и после 20 июля

Похожей погода будет и в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, почти по всей Беларуси прольются дожди, местами с грозами и даже градом. Синоптики предупреждают, что днем в отдельных районах может быть сильный порывистый ветер. Ночью температуры будут около +11 — +17 градусов, а днем в среднем +20 — +26 градусов. Хотя в отдельных районах страны будет совсем не жарко — всего +18 — +19 градусов.