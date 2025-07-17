Тима Белорусских нелестно высказался о россиянах

Тима Белорусских раскритиковал россиян.
Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) вернулся в Россию после двухлетнего домашнего ареста и дал интервью, в котором заявил об испорченности русских. Оно было опубликовано на странице «Нового радио» в соцсети «ВКонтакте».
В ходе интервью исполнитель рассказал, что прибыл в Москву по рабочим вопросам. Также он прокомментировал различия между населением России и Беларуси. «Нам еще лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведем до конца, трудолюбивые. Это не упрек какой-то, просто, с чем я сталкивался», — заявил певец.
Ранее URA.RU рассказывало, что артист был задержан с наркотиками, а в апреле 2021 года получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое решение принял суд в Минске.