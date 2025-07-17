Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы в Россию из Монголии

Риск завоза чумы на территорию России оценивается как минимальный. Противочумные учреждения Роспотребнадзора системно предотвращают случаи заболеваний инфекцией на территории страны, мониторят активность природных очагов и проводят вакцинации. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В нем отметили, что 11 июля был зарегистрирован случай подозрения на заболевание чумой в монгольском городе Улгий аймака Баян-Улгий. По данным Роспотребнадзора, мужчина употреблял в пищу серого сурка, добытого в 200 километрах от границы России.
— Пациент изолирован, проходит курс лечения. Выявлены и изолированы контактные лица. Биологический материал от заболевшего исследован на базе мобильной лаборатории Роспотребнадзора. Высокочувствительным методом ПЦР ДНК возбудителя чумы не обнаружена, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники ведомства проводят усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с учетом данных автоматизированной информационной системы «Периметр». Она позволяет оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней в Россию, а также внедрена во все пункты пропуска через границу страны, передает сайт ведомства.
13 июля в Роспотребнадзоре заявили, что в России распространение чумы маловероятно благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора, несмотря на наличие природных очагов инфекции.