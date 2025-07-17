Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы в Россию из Монголии

В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники ведомства проводят усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с учетом данных автоматизированной информационной системы «Периметр». Она позволяет оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней в Россию, а также внедрена во все пункты пропуска через границу страны, передает сайт ведомства.