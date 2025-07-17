Отбывший срок Тима Белорусских приехал в Москву и оскорбил россиян за менталитет

Отбывший двухлетний срок домашнего ареста за хранение наркотических веществ рэпер Тимофей Морозов, более известный под сценическим псевдонимом Тима Белорусских, прилетел в Россию для решения некоторых рабочих вопросов и сразу же угодил в скандал.
После приезда в Москву артист дал интервью, во время которого сравнил менталитет граждан Белоруссии и России. Музыкант выразил мнение, что белорусам нужно еще по крайней мере 20 лет для того, чтобы «испортиться» так же, как россияне. Он добавил, что его сограждане — трудолюбивые реалисты.
— Мы знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведем до конца, трудолюбивые, — передает слова Тимофеева страница «Нового Радио» в VK.
Исполнителя задержали 6 января 2021 года в одном из клубов Минска. При обыске у него было найдено 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма неустановленного белого порошка. Позже эксперты выяснили, что это был амфетамин. Белорусских предъявили обвинение в незаконном хранении, а также употреблении наркотических веществ. Также позднее стало известно, что к делу причастен и его 25-летний приятель. Суд в Минске приговорил музыканта к двум годам ограничения свободы.