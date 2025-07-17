Отбывший срок Тима Белорусских приехал в Москву и оскорбил россиян за менталитет

Исполнителя задержали 6 января 2021 года в одном из клубов Минска. При обыске у него было найдено 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма неустановленного белого порошка. Позже эксперты выяснили, что это был амфетамин. Белорусских предъявили обвинение в незаконном хранении, а также употреблении наркотических веществ. Также позднее стало известно, что к делу причастен и его 25-летний приятель. Суд в Минске приговорил музыканта к двум годам ограничения свободы.