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Хирурги рассказали о вероятных пластических операциях Брэда Питта

Пластические хирурги заявили, что Брэд Питт не делал блефаропластику.

Источник: Аргументы и факты

Пластические хирурги Барри Вайнтрауб, Гэри Линков и Адам Шайнер предположили, что актер Брэд Питт сделал липофилинг в области щек и подбородка, поскольку у него изменился внешний вид, пишет Daily Mail.

Хирурги основывали свои суждения на фотографиях и видео актера в Сети. Они предположили, что Брэд Питт сделал липофилинг в области щек и подбородка или прибегнул к филлерам.

«С возрастом лицо начинает терять объем. Поэтому возвращение объема — отличный способ омолодить лицо, и, я думаю, именно это и было сделано в данном случае», — отметил Барри Вайнтрауб.

Собеседники издания добавили, что Брэд Питт не делал блефаропластику. По их мнению, это было верное решение, поскольку процедура не привела бы к кардинальному преображению.

Ранее сообщалось, что пластический хирург Сергей Блохин объяснил изменения во внешности певицы Аллы Пугачевой.