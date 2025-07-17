Хирурги рассказали о вероятных пластических операциях Брэда Питта

Пластические хирурги Барри Вайнтрауб, Гэри Линков и Адам Шайнер предположили, что актер Брэд Питт сделал липофилинг в области щек и подбородка, поскольку у него изменился внешний вид, пишет Daily Mail.
Хирурги основывали свои суждения на фотографиях и видео актера в Сети. Они предположили, что Брэд Питт сделал липофилинг в области щек и подбородка или прибегнул к филлерам.
«С возрастом лицо начинает терять объем. Поэтому возвращение объема — отличный способ омолодить лицо, и, я думаю, именно это и было сделано в данном случае», — отметил Барри Вайнтрауб.
Собеседники издания добавили, что Брэд Питт не делал блефаропластику. По их мнению, это было верное решение, поскольку процедура не привела бы к кардинальному преображению.
Ранее сообщалось, что пластический хирург Сергей Блохин объяснил изменения во внешности певицы Аллы Пугачевой.