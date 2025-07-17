Вдова станцевала тверк перед гробом мужа и попала на видео

Издание пишет, что семья подготовила картонную фигуру покойного в полный рост, которую поставили перед гробом. Одетая в черное жена умершего станцевала возле нее тверк под песни реггетон-исполнителя El Cangri del Callao, который известен тем, что выступает на похоронах.