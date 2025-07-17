Вдова станцевала тверк перед гробом мужа и попала на видео

Непристойный танец на похоронах мужа исполнила вдова в Перу под выступление известного певца. Это было снято на видео. Об этом сообщает Need To Know.
Издание пишет, что семья подготовила картонную фигуру покойного в полный рост, которую поставили перед гробом. Одетая в черное жена умершего станцевала возле нее тверк под песни реггетон-исполнителя El Cangri del Callao, который известен тем, что выступает на похоронах.
Ранее сообщалось, что в США сиделка устраивала танцы над головами пациентов с инвалидностью и снимала видеоролики для увеличения просмотров в социальных сетях.
Также ранее супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, как танцевала тверк в палате родильного дома, чтобы вызвать роды.