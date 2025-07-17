Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО

По версии следствия, бывший начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель по медчасти Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко получали взятки за фиктивное оформление документов. Их обвиняют по статьям о получении взяток и превышении полномочий. Помимо них, под суд пойдут трое военнослужащих, передававших взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц. Начало процессов назначено на 23 и 28 июля.