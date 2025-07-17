Школьнице ампутировали руку и ноги после жалоб на тошноту

Сейчас школьница проходит реабилитацию в отделении интенсивной терапии, учится передвигаться в инвалидном кресле и готовится к новой операции. Если восстановление пойдет по плану, ее выпишут в октябре 2025 года. «Она невероятно сильная и мотивированная. Мы сделаем все, чтобы у нее была полноценная жизнь», — говорит отец.