Школьнице ампутировали руку и ноги после жалоб на тошноту

10-летняя Пенелопа Видал-Уолш из Англии лишилась обеих ног и части правой руки из-за стремительно развившегося менингита и сепсиса, сообщает «Mirror». По словам родителей, девочка пожаловалась на тошноту и легла спать, но ночью у нее началась рвота, а утром на теле появилась фиолетовая сыпь — тревожный симптом менингококковой инфекции.
Девочку срочно госпитализировали, но, несмотря на оперативное лечение, у нее развились тяжелые осложнения, включая редкую грибковую инфекцию. Врачи были вынуждены провести ампутацию, чтобы спасти ей жизнь. Отец Пенелопы, Рикардо Видаль, назвал произошедшее «эмоциональными американскими горками».
Сейчас школьница проходит реабилитацию в отделении интенсивной терапии, учится передвигаться в инвалидном кресле и готовится к новой операции. Если восстановление пойдет по плану, ее выпишут в октябре 2025 года. «Она невероятно сильная и мотивированная. Мы сделаем все, чтобы у нее была полноценная жизнь», — говорит отец.
Семья собирает средства на дальнейшее лечение, протезирование и адаптацию Пенелопы. Они также призывают родителей быть внимательнее к симптомам менингита и сепсиса, чтобы вовремя распознать угрозу. Ранняя диагностика могла бы предотвратить трагедию, но теперь главное — помочь девочке адаптироваться к новой реальности.