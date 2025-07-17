Живущего на Украине адвоката Полозова* заочно арестовали за фейки о ВС России

Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву* за неисполнение обязанностей иноагента. С 2022 года бывшая телеведущая проживает в Испании. В конце декабря прошлого года её заочно приговорили к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма. Лазаревой* также запретили на четыре года администрировать сайты. Она объявлена в международный розыск.