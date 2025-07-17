Живущего на Украине адвоката Полозова* заочно арестовали за фейки о ВС России

Против Полозова* возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершённом по мотиву политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В начале июля МВД объявило адвоката в розыск. Напомним, Полозов* известен тем, что выступал защитником в процессе над участниками панк-группы Pussy Riot. Известно, что он живёт на Украине.
Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву* за неисполнение обязанностей иноагента. С 2022 года бывшая телеведущая проживает в Испании. В конце декабря прошлого года её заочно приговорили к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма. Лазаревой* также запретили на четыре года администрировать сайты. Она объявлена в международный розыск.
*Включены в список иностранных агентов Минюста России.