Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный

Риск завоза чумы на территорию России оценивается как минимальный, сообщили в Роспотребнадзоре. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Ранее, 11 июля, в городе Улгий (Баян-Улгийский аймак Монголии) был зафиксирован подозрительный случай заболевания чумой у человека. По предварительным данным, он употреблял в пищу серого сурка, добытого в районе, расположенном примерно в 200 километрах от российской границы.
Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с монгольскими специалистами продолжается. На базе мобильной лаборатории ведомства был проведен ПЦР-анализ образцов биоматериала, однако ДНК возбудителя чумы обнаружено не было.
Пациент изолирован и получает необходимое лечение, все контактные лица также были выявлены и помещены в изоляцию. В районе предполагаемого очага инфекции на территории Монголии проводятся эпизоотологические исследования.
«Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора. Угроза распространения инфекции в России оценивается как минимальная», — подчеркнули в ведомстве.
Также сообщалось, что в американском штате Аризона зафиксирован лабораторно подтвержденный случай заражения чумой.