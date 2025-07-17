Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный

Ранее, 11 июля, в городе Улгий (Баян-Улгийский аймак Монголии) был зафиксирован подозрительный случай заболевания чумой у человека. По предварительным данным, он употреблял в пищу серого сурка, добытого в районе, расположенном примерно в 200 километрах от российской границы.