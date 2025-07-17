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Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный

В городе Улгий был зафиксирован подозрительный случай заболевания чумой у человека.

Источник: Аргументы и факты

Риск завоза чумы на территорию России оценивается как минимальный, сообщили в Роспотребнадзоре. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Ранее, 11 июля, в городе Улгий (Баян-Улгийский аймак Монголии) был зафиксирован подозрительный случай заболевания чумой у человека. По предварительным данным, он употреблял в пищу серого сурка, добытого в районе, расположенном примерно в 200 километрах от российской границы.

Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с монгольскими специалистами продолжается. На базе мобильной лаборатории ведомства был проведен ПЦР-анализ образцов биоматериала, однако ДНК возбудителя чумы обнаружено не было.

Пациент изолирован и получает необходимое лечение, все контактные лица также были выявлены и помещены в изоляцию. В районе предполагаемого очага инфекции на территории Монголии проводятся эпизоотологические исследования.

«Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора. Угроза распространения инфекции в России оценивается как минимальная», — подчеркнули в ведомстве.

Также сообщалось, что в американском штате Аризона зафиксирован лабораторно подтвержденный случай заражения чумой.