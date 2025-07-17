TNI: США прекратят использовать бомбардировщики B-1B из-за низкой эффективности

Касс объяснил, что B-1B создавался как замена устаревшим B-52 Stratofortress, но будет выведен из эксплуатации раньше, чем B-52, которые могут служить до 2050-х годов. Особенностью B-1B является крыло изменяемой стреловидности, усложняющее обслуживание. Это делает Lancer одним из самых дорогостоящих самолетов ВВС США в эксплуатации, из-за чего менее половины парка B-1B находится в боевой готовности.