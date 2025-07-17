TNI: США прекратят использовать бомбардировщики B-1B из-за низкой эффективности

Военно-воздушные силы США в ближайшем будущем могут снять с вооружения бомбардировщики B-1B Lancer, устаревшие со времен холодной войны. Об этом в статье для The National Interest (TNI) заявил обозреватель Харрисон Касс, предрекающий скорый отказ от этого самолета из-за его недостаточной эффективности.
«Вывод самолета из эксплуатации обусловлен его возрастом, высокой стоимостью, дублированием функций и переориентацией ВВС США на будущие угрозы, что требует большей скрытности для противодействия почти равным противникам в воздушном пространстве», — говорится в статье.
Касс объяснил, что B-1B создавался как замена устаревшим B-52 Stratofortress, но будет выведен из эксплуатации раньше, чем B-52, которые могут служить до 2050-х годов. Особенностью B-1B является крыло изменяемой стреловидности, усложняющее обслуживание. Это делает Lancer одним из самых дорогостоящих самолетов ВВС США в эксплуатации, из-за чего менее половины парка B-1B находится в боевой готовности.
Ранее сообщалось, что самолеты-дозаправщики Военно-воздушных сил (ВВС) США массово покидают свои базы. Число вылетевших с базы США самолетов-дозаправщиков превысило 30.