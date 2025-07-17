Ефремов тайно пришёл на похороны друга и режиссёра Митты

Однако, как сообщили инсайдеры «Телепрограммы», Ефремов пришёл проститься с коллегой, но предпочёл избежать внимания фотографов и представителей прессы. Такое поведение характерно для актёра, который после выхода из заключения стал избегать публичных мероприятий и активного общения с коллегами.