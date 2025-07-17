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Почти 500 иностранных спортсменов высказались против России

447 иностранных спортсменов подписали открытое письмо против допуска российских фехтовальщиков к командным соревнованиям на чемпионате мира. Об этом в социальных сетях сообщила украинская спортсменка Ольга Харлан.

Украинская фехтовальщица заявила о коллективном письме против спортсменов из РФ.

447 иностранных спортсменов подписали открытое письмо против допуска российских фехтовальщиков к командным соревнованиям на чемпионате мира. Об этом в социальных сетях сообщила украинская спортсменка Ольга Харлан.

«Письмо стало реакцией на недавнее решение Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов и разрешить им выступать в командных турнирах. Оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям МОК», — процитировал слова Харлан телеканал RT.

Cвои подписи поставили 447 действующих и бывших фехтовальщиков из 56 стран, включая представителей Польши, Чехии, Германии, США, Франции и других государств. Инициаторы обращения выразили сомнения в том, что отмена проверки нейтралитета соответствует заявленным стандартам международного спорта.

Как сообщало URA.RU ранее, депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подчеркнул, что запрет российским спортсменам использовать государственный флаг в соцсетях и высказываться о международных конфликтах является дискриминацией. По его мнению, подобные ограничения не только ущемляют права российских атлетов, но и свидетельствуют о дальнейшем ужесточении санкционных мер в отношении России в международном спорте.