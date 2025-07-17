Почти 500 иностранных спортсменов высказались против России

Как сообщало URA.RU ранее, депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подчеркнул, что запрет российским спортсменам использовать государственный флаг в соцсетях и высказываться о международных конфликтах является дискриминацией. По его мнению, подобные ограничения не только ущемляют права российских атлетов, но и свидетельствуют о дальнейшем ужесточении санкционных мер в отношении России в международном спорте.