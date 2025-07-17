Дорожную разметку ночью нанесут на 17 участках в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 18 июля планируется нанесение дорожной разметки на улицах Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), Ангарской, Колесникова, Люцинской, Руссиянова, Программистов, Жуковского, Иркутской, Артема, Охотской, Уборевича, Глебки, Малинина, Алибегова (от ул. Железнодорожной до пр. Газеты «Звезда»), Налибокской, а также на МКАД (от Партизанского проспекта до ул. Ташкентской) и МКАД — ул. Илимская.