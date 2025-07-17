Дорожную разметку ночью нанесут на 17 участках в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 17 участках дорог. Об этом БЕЛТА информировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 18 июля планируется нанесение дорожной разметки на улицах Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), Ангарской, Колесникова, Люцинской, Руссиянова, Программистов, Жуковского, Иркутской, Артема, Охотской, Уборевича, Глебки, Малинина, Алибегова (от ул. Железнодорожной до пр. Газеты «Звезда»), Налибокской, а также на МКАД (от Партизанского проспекта до ул. Ташкентской) и МКАД — ул. Илимская.
В Госавтоинспекции рекомендовали учитывать эти сведения при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог. -0-