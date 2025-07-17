Болгарский депутат вступился за легендарного уральского разведчика, погребенного на Украине

Петков также подчеркнул, что считает авторов инициативы безбожниками. По его словам, действия мэра Львова являются проявлением нацизма. «То, чем гордится мэр, — это проявление нацизма. Погибшие во Второй мировой войне на украинской территории отдали свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. И они по праву были погребены на этом месте», — подчеркнул Петков.