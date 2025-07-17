Болгарский депутат назвал авторов инициативы безбожниками.
Необходимо создать международный трибунал после заявления мэра Львова Андрея Садового о готовности обменять останки советских воинов на украинских военных. Среди погребенных солдат есть легендарный свердловский разведчик Николай Кузнецов. Об заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.
Глава Львова выдвинул инициативу осуществить обмен эксгумированных останков советских солдат, ранее погребенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы», на тела украинских военнослужащих. «Весь мир должен понимать, что Украина по-настоящему находится под контролем нацистов. Издевательство над останками героев — это проявление бессилия проигравших», — приводит слова болгарского депутата РИА Новости.
Петков также подчеркнул, что считает авторов инициативы безбожниками. По его словам, действия мэра Львова являются проявлением нацизма. «То, чем гордится мэр, — это проявление нацизма. Погибшие во Второй мировой войне на украинской территории отдали свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. И они по праву были погребены на этом месте», — подчеркнул Петков.
Ранее инициатива Андрея Садового по обмену останков советских воинов вызвала критику со стороны российских политиков. Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков назвал это свидетельством утраты общечеловеческих ценностей на Украине и отметил, что подобные предложения стали возможны после изменений в украинском руководстве с 2014 года.