Эрдоган назвал Израиль террористическим государством за действия в Газе

«Агрессия Израиля сегодня — главная угроза для нашего региона. Мы не допустили дезинтеграции Сирии в прошлом и не позволим этому случиться ни сейчас, ни в будущем. Мы твердо стоим на защите территориальной целостности и единства Сирии», — заявил он. Эрдоган подчеркнул, что те, кто поддержит действия Израиля, со временем поймут, что совершили серьезную ошибку.