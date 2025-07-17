Эрдоган назвал Израиль террористическим государством за действия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и заявил, что Анкара не позволит расчленить соседнюю Сирию. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Израиль — террористическое государство, которое не признает права и принципы», — подчеркнул Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, прошедшего под его руководством.
По его словам, Израиль, используя ситуацию с друзами как предлог, за последние два дня расширил свои преступные действия на территорию Сирии.
«Агрессия Израиля сегодня — главная угроза для нашего региона. Мы не допустили дезинтеграции Сирии в прошлом и не позволим этому случиться ни сейчас, ни в будущем. Мы твердо стоим на защите территориальной целостности и единства Сирии», — заявил он. Эрдоган подчеркнул, что те, кто поддержит действия Израиля, со временем поймут, что совершили серьезную ошибку.
Ранее Эрдогана заявил, Израиль может напасть на Иран из-за мощной поддержки Запада. Однако, по мнению Эрдогана, западные страны не осознают последствий своих действий.