В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Для “Единой России” ключевое направление — это законотворчество. С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей. В числе последних одобренных Думой, напомню, инициатив партии — это закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов», — сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета «Единой России».
Медведев добавил, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении пятнадцатью днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца. Кроме того, готовится к внесению законопроект, который гарантирует бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для детей участников специальной военной операции в год окончания ими школы, отметил председатель партии.