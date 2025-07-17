Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком

«Таким образом, новые нормы не отменяют региональные акты, но я думаю, что постепенно они их заместят в части идентичных составов правонарушений. Потому что с принятием федерального закона региональные власти должны будут привести местное законодательство в соответствие с федеральным, а правонарушители будут привлекаться к ответственности по закону субъекта в той части, в которой эти вопросы не урегулированы федеральным законом», — пояснил Гаврилов.