Россиянам рассказали, как будет работать закон о борьбе с борщевиком

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, каким образом будет реализовываться закон о борьбе с борщевиком и другими подобными опасными растениями в России.
Госдума приняла этот закон в среду. Он обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичных сервитутов на участки проводить мероприятия по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Закон призван предотвратить неконтролируемое распространение на территории России таких растений, в частности, борщевика Сосновского.
«Закон не упраздняет действующие региональные нормативные акты, регулирующие борьбу с борщевиком Сосновского и другими инвазивными (чужеродными) растениями, но интегрирует новую обязанность в систему государственного земельного контроля», — сказал Гаврилов. Данная норма, по его словам, вступает в силу с 1 марта 2026 года и распространяется на всю территорию России, независимо от наличия или отсутствия региональных нормативных актов по борьбе с борщевиком.
При этом региональные нормы, предусматривающие специфические меры борьбы с борщевиком и административную ответственность за их несоблюдение, сохраняют свою юридическую силу. «Однако на практике могут возникнуть коллизии, связанные с применением различных нормативных актов», — допускает депутат.
Например, статья 3.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 5000 рублей за несоблюдение мер по борьбе с борщевиком. А статья 8.7 КоАП РФ, регулирующая ответственность за нарушения в сфере охраны земель, предусматривает возможность квалификации несвоевременного уничтожения борщевика как административного правонарушения, влекущего за собой штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
«Вопрос о том, какой нормативный акт будет применен в конкретном случае, решается с учетом характера и масштаба правонарушения и органа, составившего протокол», — пояснил Гаврилов. По его словам, муниципальные и региональные инспекторы вправе применять региональные нормативные акты, если состав правонарушения описан или конкретизирован в них отдельно. А федеральные органы, такие как Росреестр и Росприроднадзор, будут ссылаться на статью 8.7 КоАП.
«В случае совпадения описания деяния в двух кодексах предпочтение будет отдаваться федеральной норме. Двойное применение мер ответственности за одно и то же правонарушение запрещено», — подчеркнул парламентарий.
«Таким образом, новые нормы не отменяют региональные акты, но я думаю, что постепенно они их заместят в части идентичных составов правонарушений. Потому что с принятием федерального закона региональные власти должны будут привести местное законодательство в соответствие с федеральным, а правонарушители будут привлекаться к ответственности по закону субъекта в той части, в которой эти вопросы не урегулированы федеральным законом», — пояснил Гаврилов.
Если административное производство инициируется физическим лицом — например, гражданин подает заявление о нарушении в надзорный или судебный орган — он может одновременно сослаться как на региональные, так и на федеральные нормативные акты, сказал депутат. Суд, рассматривая дело по существу, определит вопросы применения заявленных правовых оснований к конкретной ситуации.
«То есть указание на конкретную правовую норму не лишает судебный орган возможности переквалификации доводов в рамках допустимого правового регулирования», — пояснил глава комитета. Судебная инстанция не связана формальной логикой представленных ссылок, если из содержания искового заявления очевидно нарушенное право и представлены обстоятельства, подтверждающие наличие состава правонарушения, подчеркнул он.