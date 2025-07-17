Опрос: запретят ли в России электросамокаты

Местные власти подчеркивают, что радикальная мера в виде запрета стала вынужденной. Изначально вводились ограничения в центре города, однако проблема не исчезла, и передвижение электросамокатов в других районах стало более бесконтрольным. Также для безопасного движения средств индивидуальной мобильности требуются отдельные полосы со знаками и разметкой, что отсутствует на данный момент в городах. Попытки наладить диалог с операторами проката не дали результата, и запрет стал единственным выходом.