Опрос: запретят ли в России электросамокаты

Вопрос использования электросамокатов продолжает вызывать все больше обсуждений и споров в обществе. Несмотря на то, что федеральные власти не планируют вводить единый запрет, регионы начинают принимать собственные меры. Первым городом в России, где запретили размещение и использование электросамокатов, стал Благовещенск. Спустя несколько дней запрет о прокате электросамокатов приняли власти Елабуги.
Местные власти подчеркивают, что радикальная мера в виде запрета стала вынужденной. Изначально вводились ограничения в центре города, однако проблема не исчезла, и передвижение электросамокатов в других районах стало более бесконтрольным. Также для безопасного движения средств индивидуальной мобильности требуются отдельные полосы со знаками и разметкой, что отсутствует на данный момент в городах. Попытки наладить диалог с операторами проката не дали результата, и запрет стал единственным выходом.
Сервисы кикшеринга призывают к грамотному регулированию сферы и развитию инфраструктуры. Однако все больше городов вводят ограничение скорости, запрет парковки в центре и закрытые зоны для самокатов.