Уволившаяся после скандала глава депобра Самары Чернега трудоустроилась в ТТУ

Елена Чернега, бывшая глава департамента образования Самары, ушедшая в отставку после громкого скандала, нашла новое место работы.
Теперь она занимает должность заместителя директора муниципального предприятия «ТТУ» (транспортно-техническое управление) города Самара.
Напомним, ранее Чернега попала под уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, она дала указание зачислить детей в детский сад на улице Ташкентской, 110, который ещё не был достроен. Это решение нарушило права десятков ребят на получение бесплатного дошкольного образования.
Следствие усмотрело в этом не просто ошибку, а попытку «подтянуть» показатели ради карьерного роста.
В декабре 2021 года суд ограничился штрафом в 40 тысяч рублей, а уголовное дело закрыли. В январе 2022-го Чернега вернулась на работу в администрацию, но уже в апреле ушла с должности. С тех пор о ней долго ничего не было слышно.
Однако в июне 2025 года стало известно, что она начала работать начальником учебного центра в МП «ТТУ», а теперь — уже и заместитель директора. Таким образом, экс-чиновница продолжает карьеру в структурах подведомственных городской администрации, хотя и в ином формате. Об этом сообщает «Волга ньюс».
Соцсети ТТУ официально подтвердили информацию о новом назначении, чем вызвали небольшой общественный резонанс.
Многие горожане недоумевают: можно ли человеку, причастному к нарушению прав детей, доверять ответственные должности? Впрочем, формально суд уже разобрался, и карьера, как видно, не закончилась.
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