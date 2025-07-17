Уволившаяся после скандала глава депобра Самары Чернега трудоустроилась в ТТУ

В декабре 2021 года суд ограничился штрафом в 40 тысяч рублей, а уголовное дело закрыли. В январе 2022-го Чернега вернулась на работу в администрацию, но уже в апреле ушла с должности. С тех пор о ней долго ничего не было слышно.