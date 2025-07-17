«Мозг перегружен». Почему у ребенка может упасть успеваемость в школе

Она пояснила, что, согласно психофизиологии, очень важны перерывы между уроками, чтобы информация из оперативной краткосрочной памяти могла переработаться и перейти в долговременную. Однако когда ребенок во время перемены берет в руки телефон, этот процесс нарушается, так как оперативная память продолжает обрабатывать новую информацию. «В результате мы наблюдаем, что детям становится сложнее учиться, запоминать и выполнять даже простые интеллектуальные задачи, потому что их мозг перегружен. Он постоянно обрабатывает все, что было услышано и увидено, включая картинки и информацию, даже если мы не осознаем этого», — отметила Надежда Круглова.