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Жительница Татарстана отдала аферистам 20 млн рублей, чтобы защитить жилье

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

78-летняя жительница Набережных Челнов, которая является владелицей квартиры в Москве, стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство родных. Об этом сообщило управление МВД по Республике Татарстан.

Первый раз аферисты связались с пенсионеркой в начале года. Неизвестные убедили её, что кто-то пытается продать её квартиру. Под предлогом предотвращения мошенничества они склонили женщину к самостоятельной продаже недвижимости. В результате она заключила сделку и получила 17 млн рублей.

Затем мошенники убедили пенсионерку перевести эти средства на так называемую инкассоацию. Когда женщина пришла в банк, сотрудники заметили странности в её поведении и предупредили о возможной опасности. Кроме того, неизвестные связались с родственниками женщины и попросили их проконтролировать финансовые операции.

Спустя 6 месяцев в полицию обратился таксист, который сообщил о подозрительном поведении пассажирки. Выяснилось, что она все же отдала мошенникам деньги и добавила ещё 3 млн рублей под разными предлогами. В такси она ехала передавать деньги за жилплощадь в Набережных Челнах.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее российский певец Юрий Лоза рассказал, что стал жертвой аферистов.