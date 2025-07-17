Жительница Татарстана отдала аферистам 20 млн рублей, чтобы защитить жилье

Затем мошенники убедили пенсионерку перевести эти средства на так называемую инкассоацию. Когда женщина пришла в банк, сотрудники заметили странности в её поведении и предупредили о возможной опасности. Кроме того, неизвестные связались с родственниками женщины и попросили их проконтролировать финансовые операции.