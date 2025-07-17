Жительница Татарстана отдала аферистам 20 млн рублей, чтобы защитить жилье

78-летняя жительница Набережных Челнов, которая является владелицей квартиры в Москве, стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство родных. Об этом сообщило управление МВД по Республике Татарстан.
Первый раз аферисты связались с пенсионеркой в начале года. Неизвестные убедили её, что кто-то пытается продать её квартиру. Под предлогом предотвращения мошенничества они склонили женщину к самостоятельной продаже недвижимости. В результате она заключила сделку и получила 17 млн рублей.
Затем мошенники убедили пенсионерку перевести эти средства на так называемую инкассоацию. Когда женщина пришла в банк, сотрудники заметили странности в её поведении и предупредили о возможной опасности. Кроме того, неизвестные связались с родственниками женщины и попросили их проконтролировать финансовые операции.
Спустя 6 месяцев в полицию обратился таксист, который сообщил о подозрительном поведении пассажирки. Выяснилось, что она все же отдала мошенникам деньги и добавила ещё 3 млн рублей под разными предлогами. В такси она ехала передавать деньги за жилплощадь в Набережных Челнах.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее российский певец Юрий Лоза рассказал, что стал жертвой аферистов.