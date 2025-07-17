Путин распорядился создать раздел «Россия — страна возможностей» на Госуслугах

Президент России Владимир Путин, по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», распорядился создать на Госуслугах раздел, в котором будут собраны в быстром и удобном доступе все программы некоммерческой организации для реализации идей и талантов граждан в творчестве, бизнесе и других сферах.