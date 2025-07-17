Путин распорядился создать раздел «Россия — страна возможностей» на Госуслугах

Президент России Владимир Путин, по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», распорядился создать на Госуслугах раздел, в котором будут собраны в быстром и удобном доступе все программы некоммерческой организации для реализации идей и талантов граждан в творчестве, бизнесе и других сферах.
«Согласно документу, Правительству поручено обеспечить создание на портале госуслуг раздела Россия — страна возможностей, в котором будут размещаться материалы проектов и программ, реализуемых некоммерческой организацией», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что также в этом разделе должна быть реализована возможность прямой и быстрой регистрации в этих проектах. Помимо этого, Путин поручил обеспечить удобное привлечение всех финалистов программ АНО к участию в реализации национальных проектов России.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил подготовить ветеранов СВО к участию в проектах АНО, эта работа будет проводиться совместно с экспертами РАНХиГС.