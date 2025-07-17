Аукцион на право охоты на медведя объявлен в Беларуси

В Беларуси объявили аукцион на право охоты на медведя, сообщили в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что охота на медведя открылась впервые в истории независимой Беларуси с 1 июля.
Получить разрешение на охоту на медведя в Беларуси можно во время еженедельного розыгрыша права охоты, или через аукцион.
— Аукцион на право добычи медведя состоится 1 августа, — сообщили в БООР.
Аукционы на право охоты на медведя в Беларуси проводят, чтобы повысить доходность охотхозяйств, так как до 30% лимита изъятия медведя реализуют на охотничьих турах с иностранными и местными охотниками.
Уточняется, что аукцион будет пошаговым с повышением цены лота на 10% от изначальной цены с каждым предложением. Аукцион будет проходить в офисе БООР в Минске, но участвовать в нем можно будет и по видеосвязи из областных подразделений.
В пресс-службе уточнили, что начальная стоимость разрешения на добычу медведя на аукционе составит 2000 белорусских рублей. Будет разыгрываться медвежья охота на территории Докшицкой межрайонной организационной структуры БООР. Охотничий тур должен состояться до 4 августа.
К слову, известно, что пока ни один из участников прошедших розыгрышей не смог добыть медведя. Напомним, разрешение для белорусских охотников, которые определяются рандомно компьютерной программой, стоит 500 рублей.
К слову, вот как МВД прокомментировало разрешение охоты на медведей в Беларуси. И также Минлесхоз уточнило, где именно начнут охотиться на медведей с 1 июля.
Между тем Минздрав предупредил белорусов о смертельно опасном инфекционном заболевании.
А вот, что говорят синоптики о погоде в Беларуси на выходные и после 20 июля: «Пять супержарких дней с температурой до +42».