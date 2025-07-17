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В Азовском районе следователи выясняют обстоятельства пропажи мужчины

В Ростовской области при таинственных обстоятельствах пропал 53-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе безвестно пропал 53-летний мужчина. Сейчас в его исчезновении разбираются следователи.

Известно, что дончанин уехал из поселка Орловка Азовского района в Ростов. В донской столице его видели в компании неизвестных людей. После этого мужчина перестал выходить на связь родными.

— В целях проверки всех обстоятельств произошедшего и установления местонахождения пропавшего следственным отделом по городу Азов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следкоме.

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