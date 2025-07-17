Путин поручил создать на «Госуслугах» новый раздел

Согласно документу, в новом разделе будут размещаться материалы проектов и программ, которые реализуются некоммерческой организацией. Там же желающие смогут зарегистрироваться для участия в них.
Путин также поручил, чтобы к участью, предусмотренных нацпроектами, привлекли финалистов проектов и программ, реализуемых организацией. Помимо этого, в будущем будет создан план конкурса, по итогам которого будут выявлять перспективных руководителей в сельхозобласти.
Ранее Путин подписал документ, предусматривающий создание экспертно-методического центра по разработке и внедрению современных подходов к управлению коллективами руководителей высшего звена. Цель нового проекта заключается в совершенствовании методов подготовки и повышения квалификации управленческих кадров.