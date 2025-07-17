Путин поручил создать на «Госуслугах» новый раздел

Путин также поручил, чтобы к участью, предусмотренных нацпроектами, привлекли финалистов проектов и программ, реализуемых организацией. Помимо этого, в будущем будет создан план конкурса, по итогам которого будут выявлять перспективных руководителей в сельхозобласти.