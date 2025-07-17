Раздел «Россия — страна возможностей» появится на «Госуслугах»

Путин 24 июня подписал закон о разработке на территории России национального многофункционального сервиса, который среди прочего будет выполнять функцию мессенджера. Подразумевается, что функционал платформы будет включать обмен сообщениями и звонками. Кроме того, в сервисе также будет размещаться реклама.