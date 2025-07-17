Битва за кошелек: как современные онлайн-магазины меняют систему торговли

— Даже если в карточке товара стоит плашка известной фирмы, допустим кроссовок, у покупателей все равно нет стопроцентной уверенности, что получат они именно оригинал, а не реплику, — рассказывает Точиев. — Также страдают сезонные товары из-за несоответствия спроса и предложения в пиковые периоды, например перед Новым годом. Часто маркетплейсы не справляются с уровнем загруженности в это время, а продавцы не успевают реализовать весь товар и остаток года думают, куда бы его пристроить.