Турецкие бродячие коты находятся под угрозой исчезновения

Ситуация для животных усугубляется принятым в 2024 году законом, призванным бороться с бездомными собаками, но затронувшим и кошек. Теперь их массово отлавливают, стерилизуют и возвращают в неблагополучные районы города. Альтернативой служит помещение в переполненные и антисанитарные приюты, где животные быстро подхватывают инфекции и погибают.
Кроме того, страдают усатые питомцы и от недобросовестных заводчиков. Так, одна москвичка развела в Турции около 50 кошек и собак одновременно, совершенно не умея ухаживать за ними. Детёныши рождались больными и слабенькими, а постоянные инфекции усугубляли состояние животных.
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