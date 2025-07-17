Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова

Владимир Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову.
«За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну», — сказано в распоряжении, которое опубликовано на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Она стала первой женщиной, которая получила эту награду с начала спецоперации на Украине.