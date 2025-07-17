Гоген Солнцев задержан за бутылку с пивом

Шоумен отрицает вину и говорит, что произошла ошибка.
В Москве под стражу был взят шоумен Гоген Солнцев. Экс-участника реалити-шоу «Дом-2», которому сейчас 44 года, задержали за распитие спиртного в общественном месте. Об этом мужчина рассказал журналистам.
«На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить», — сказал Солнцев в интервью StarHit.
Солнцев сообщил, что ему назначили штраф в размере 500 рублей. Однако как отмечает мужчина, его волнует не сумма взыскания, а другие обстоятельства произошедшего. «Испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой» — сообщил шоумен.
Ранее шоумен рассказывал, что пытается добиться справедливости для ребенка его экс-супруги. Как выяснилось, Солнцев не является отцом мальчика. Однако мужчина планировал сделать так, чтобы малыша изъяли у бывшей жены и отдали его в детский дом. По мнению шоумена, там ребенку будет лучше, чем с его матерью.