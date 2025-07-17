Гоген Солнцев задержан за бутылку с пивом

«На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить», — сказал Солнцев в интервью StarHit.