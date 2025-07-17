Боссхард: Трамп поставил России срок в 50 дней, так как ВСУ дольше не протянут

Озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней, в течение которых он намерен достичь завершения конфликта на Украине, соответствует тому времени, в течение которого украинские войска будут способны продержаться против российских. Такое мнение в четверг, 17 июля, выразил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.
— Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя, — высказался эксперт.
Он напомнил, что сам Трамп говорил, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля». Согласно оценкам Боссхарда, у главы Белого дома «остается мало времени» для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в стабилизации ситуации на фронте до того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский представят Москве новые предложения по урегулированию кризиса, передает ТАСС.
В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что российские войска в ближайшее время могут начать масштабное наступление на территории Украины, в котором будут задействованы 160 тысяч военных. Журналисты отметили, что благодаря заявленным в ультиматуме Трампа 50 дням Россия может использовать свои достижения последних недель, которые ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты».