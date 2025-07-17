Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча Путина и Трампа

Он также отметил сложность и противоречивость ситуации, заявив, что не все стороны действительно стремятся к миру. «Не бывает так, чтобы все хотели мира, но его не было. Есть те, кто говорит о мире, но на деле не предпринимает для этого шагов», — сказал Орбан.