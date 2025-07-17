Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при достижении соглашения между Россией и США и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Ultrahang.
Орбан подчеркнул, что конфликт не прекратится до тех пор, пока лидеры двух стран не сядут за стол переговоров и не достигнут договоренностей. По его мнению, это должен быть масштабный пакет соглашений.
Он также отметил сложность и противоречивость ситуации, заявив, что не все стороны действительно стремятся к миру. «Не бывает так, чтобы все хотели мира, но его не было. Есть те, кто говорит о мире, но на деле не предпринимает для этого шагов», — сказал Орбан.
Орбан подчеркнул, что его цель — не допустить втягивания Венгрии в конфликт и содействовать его мирному разрешению.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главную цель специальной военной операции. Он отметил, что это обеспечение безопасного и мирного будущего для страны.