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Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча Путина и Трампа

Орбан отметил, что его цель — не допустить втягивания Венгрии в конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при достижении соглашения между Россией и США и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

Орбан подчеркнул, что конфликт не прекратится до тех пор, пока лидеры двух стран не сядут за стол переговоров и не достигнут договоренностей. По его мнению, это должен быть масштабный пакет соглашений.

Он также отметил сложность и противоречивость ситуации, заявив, что не все стороны действительно стремятся к миру. «Не бывает так, чтобы все хотели мира, но его не было. Есть те, кто говорит о мире, но на деле не предпринимает для этого шагов», — сказал Орбан.

Орбан подчеркнул, что его цель — не допустить втягивания Венгрии в конфликт и содействовать его мирному разрешению.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главную цель специальной военной операции. Он отметил, что это обеспечение безопасного и мирного будущего для страны.

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