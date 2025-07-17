Туристка из Владивостока рассказала о необычных завтраках на курорте в КНДР

Помимо пляжной зоны, есть велосипедная дорожка. Напрокат ты можешь взять велосипед и кататься столько времени, за сколько заплатил. Везде лавочки, очень зелено. Единственное, я бы хотела, чтобы было побольше детских площадок, потому что курорт все-таки рассчитан на более взрослый отдых. У меня, например, есть внучка, и я хотела бы туда приехать с ней — поэтому и обратила внимание, что детских площадок достаточно мало. Внучке моей бы было скучно. Есть игровая зона, где стоят компьютеры, — но это все-таки была закрытая страна, они не такие современные, как сейчас. Лет на 10−15 они отстали.