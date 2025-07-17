Интернет-зависимость и кибербуллинг. Чем опасно долгое времяпровождение в интернете

Кристина Никончук добавила, что когда в их центр обращаются пациенты вместе с родственниками или самостоятельно с интернет-зависимостью, то это состояние рассматривается либо как причинно-следственная связь, либо как сопутствующий момент. «Мы сталкиваемся с психическими расстройствами и заболеваниями, которые требуют непосредственного лечения — амбулаторного или стационарного. В РНПЦ психического здоровья выделены койки для оказания помощи пациентам с игровой зависимостью. Эта тема очень актуальна. Обращаются и пациенты более старшего возраста. Но при обращении несовершеннолетнего в организацию здравоохранения на любом уровне — от районного звена до областного центра или Минска — помощь этому ребенку будет оказана», — отметила она. -0-