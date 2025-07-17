Интернет-зависимость и кибербуллинг. Чем опасно долгое времяпровождение в интернете

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем опасно долгое времяпровождение в интернете и где искать помощь, рассказала заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Кристина Никончук в пресс-центре БЕЛТА.
Кристина Никончук пояснила, что интернет-зависимость — состояние, характеризующееся неконтролируемым чрезмерным использованием сети, что приводит к ухудшению психического состояния и затруднениям в социальной адаптации. «Подростки очень чувствительны к внешним стимулам, особенно к поощрению, что увеличивает вероятность развития интернет-зависимости, особенно при недостаточной поддержке семьи или окружающих, а также при наличии критических замечаний», — отметила она.
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Важной темой является кибербуллинг, который можно рассматривать как негативный онлайн-опыт. «Это одна из наиболее животрепещущих проблем. Интернет-пространство позволяет человеку оставаться анонимным, что может приводить к дезорганизации в поведении. Не обладая критическим мышлением и базовыми ценностями, подростки совершают определенные правонарушения. Когда у нас появляется жертва кибербуллинга и так как интернет не ограничен временным пространством, травля может происходить в любое время. Это усиливает психологический стресс жертвы, ведет к депрессивным и тревожным расстройствам, а иногда и к суицидальным настроениям у подростков», — рассказала замдиректора.
Справиться с этими вызовами может помочь работа в семье и возможность показать, как это делает взрослый человек. «Это дает возможность наработать устойчивые моменты поддержки и снизить уязвимость среды», — пояснила Кристина Никончук.
В то же время она отметила, что с точки зрения медицины любой родитель или несовершеннолетний может обратиться к специалисту в организации психологической и психиатрической помощи. «Психолог есть в любой школе, если мы будем начинать с самого минимального звена. Также в любом учреждении здравоохранения на амбулаторно-поликлиническом уровне есть центры, дружественные подросткам. Помощь может оказываться анонимно. Сегодня любой психолог обладает достаточными знаниями и навыками, чтобы определить, это только психологическая проблема или уровень достиг необходимости оказания специализированной медицинской помощи», — подчеркнула она.
Кристина Никончук добавила, что когда в их центр обращаются пациенты вместе с родственниками или самостоятельно с интернет-зависимостью, то это состояние рассматривается либо как причинно-следственная связь, либо как сопутствующий момент. «Мы сталкиваемся с психическими расстройствами и заболеваниями, которые требуют непосредственного лечения — амбулаторного или стационарного. В РНПЦ психического здоровья выделены койки для оказания помощи пациентам с игровой зависимостью. Эта тема очень актуальна. Обращаются и пациенты более старшего возраста. Но при обращении несовершеннолетнего в организацию здравоохранения на любом уровне — от районного звена до областного центра или Минска — помощь этому ребенку будет оказана», — отметила она. -0-