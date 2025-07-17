Как интернет влияет на формирование подростка, рассказала специалист

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О влиянии интернета на формирование подростка рассказала заместитель директора по медицинской части ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Кристина Никончук в пресс-центре БЕЛТА.
Кристина Никончук отметила, что, несмотря на образовательные и социальные возможности, которые предоставляет интернет, он негативно сказывается на уровне депрессии, тревожности и социальной замкнутости среди подростков. «Следует помнить, что подростковый возраст — это один из наиболее динамичных и уязвимых этапов развития, в течение которого происходят кардинальные изменения на физическом, когнитивном, эмоциональном и социальных уровнях», — подчеркнула она.
Замдиректора указала, что чрезмерное использование интернета может служить индикатором депрессивных или тревожных расстройств, когда подросток использует сеть как способ уйти от проблем. «Мы не задумываемся о том, что ребенок не может задумать о том, чтобы обратиться к какому-то значимому взрослому, чтобы поделиться своей проблемой. В результате он уходит в интернет-пространство с целью снизить внутреннее напряжение», — пояснила она.
По словам Кристины Никончук, сейчас также актуальна проблема с образом тела. «В период активного роста и изменения внешности подростки очень чувствительны к оценкам окружающих, что может приводить к низкой самооценке и неудовлетворенности собственным телом. Тема анорексии также становится все более актуальной среди подростков, даже среди детей младшего возраста. Использование социальных сетей с визуальным контентом усиливает эту тенденцию. Человек сравнивает идеальную картинку, которую предоставляет интернет, с собственным образом тела и образом жизни, и остается неудовлетворенным, что может привести к психологическим и психическим нарушениям», — рассказала она.
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В то же время важен режим сна. Физиологические перестройки в подростковом возрасте могут нарушать циркадный ритм и вызывать сдвиги сна. «Чрезмерное использование социальных сетей вечером или ночью способно еще более негативно влиять на качество и продолжительность сна, что сказывается на когнитивных функциях ребенка, его эмоциональном состоянии и неспособности активно участвовать в социальной жизни и образовательном процессе. Это, в свою очередь, снижает грамотность, концентрацию внимания и ведет к неуспехам в учебе, а также к недовольству собой и недовольству со стороны окружающих», — поделилась Кристина Никончук.
Кроме того, ключевую роль в когнитивном развитии подростка играют социальные речевые взаимодействия. Именно в этот период у подростка формируется полноценный образ «Я», ценность и смысл жизни. «Возрастает способность к анализу, синтезу и рассуждению, и при наличии сформированных когнитивных навыков подростки нередко демонстрируют импульсивность и повышенную тягу к риску», — отметила она. -0-