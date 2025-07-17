Как интернет влияет на формирование подростка, рассказала специалист

В то же время важен режим сна. Физиологические перестройки в подростковом возрасте могут нарушать циркадный ритм и вызывать сдвиги сна. «Чрезмерное использование социальных сетей вечером или ночью способно еще более негативно влиять на качество и продолжительность сна, что сказывается на когнитивных функциях ребенка, его эмоциональном состоянии и неспособности активно участвовать в социальной жизни и образовательном процессе. Это, в свою очередь, снижает грамотность, концентрацию внимания и ведет к неуспехам в учебе, а также к недовольству собой и недовольству со стороны окружающих», — поделилась Кристина Никончук.