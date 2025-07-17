В Великобритании могут разрешить голосовать по банковским картам с 16 лет

Британское правительство может допустить к участию в парламентских выборах подростков в возрасте от 16 лет. Об этом сообщило издание Sky News, ссылаясь на заявление премьер-министра Кира Стармера, который подчеркнул, что подростки уже платят налоги и, следовательно, должны получить право голоса.
Согласно новым предложениям, в качестве удостоверения личности на избирательных участках будут приниматься банковские карты. Ожидается, что инициатива получит поддержку большинства депутатов от правящей Лейбористской партии и будет принята в ближайшее время.
Однако теневой министр консерваторов Пол Холмс отметил, что тори не поддерживают снижение избирательного возраста.
«Почему лейбористы считают, что 16-летний подросток может голосовать, но ему не разрешают купить лотерейный билет, алкогольный напиток, жениться или пойти на войну, или даже участвовать в выборах, на которых он голосует?», — заявил он.
Против плана также выступила и партия Найджела Фараджа.
В свою очередь, Шотландская национальная партия (SNP) приветствовала инициативу, назвав её «давно назревшими изменениями». В Шотландии право голосования с 16 лет на местных выборах было введено ещё десять лет назад.
Ранее издание Daily Mirror сообщало, что 12-летннюю британку Кортни Райт не пустили на праздник в честь Дня культуры и закрыли в школьном изоляторе из-за её платья с государственным флагом.