Вторую пострадавшую при нападении в Домодедове девочку выписали из больницы

О произошедшем стало известно 12 июля. Подросток встретил девочек на лесной дороге, распылил в их сторону газовый баллончик и несколько раз ударил их по голове молотком, после чего скрылся. Он рассказал, что напал на школьниц из-за ненависти к женщинам, а на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, ответил «возможно».