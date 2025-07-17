Вторую пострадавшую при нападении в Домодедове девочку выписали из больницы

Одну из двух девочек, на которых в подмосковном городе Домодедово напал подросток с молотком, выписали из больницы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Вторая пострадавшая девочка была выписана домой, — написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Днем 17 июля другая девочка, которой было 13 лет, скончалась.
О произошедшем стало известно 12 июля. Подросток встретил девочек на лесной дороге, распылил в их сторону газовый баллончик и несколько раз ударил их по голове молотком, после чего скрылся. Он рассказал, что напал на школьниц из-за ненависти к женщинам, а на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, ответил «возможно».
Напавший на девочек подросток рассказал, что бил их молотком по голове. На опубликованной правоохранителями видеозаписи он стоит с окровавленной рукой. Подмосковные следователи обнаружили у школьника панаму, молоток, футболку и накидку.
Позже бабушка одной из пострадавших рассказала, что врачи «ничего не говорили» о состоянии ее внучки. Женщина отметила, что узнала о произошедшем от матери второй девочки.