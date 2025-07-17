Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

— Переехать в Яровое — ближе к родителям мужа — было предложением самой Зенки. Но прежде житель Ярового Артем выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи на ее родине — в Лимпопо. Вторая свадьба была в Кейптауне. Потом посреди зимы супруги переехали в Яровое, — говорится в материале.