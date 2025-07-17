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Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Уроженка Южной Африки уже второй год живет в Алтайском крае. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили «Вести Алтай».

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Уроженка Южной Африки уже второй год живет в Алтайском крае. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили «Вести Алтай».

— Переехать в Яровое — ближе к родителям мужа — было предложением самой Зенки. Но прежде житель Ярового Артем выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи на ее родине — в Лимпопо. Вторая свадьба была в Кейптауне. Потом посреди зимы супруги переехали в Яровое, — говорится в материале.

По данным журналистов, девушка не испугалась сурового климата страны, а новые соседи «приняли ее как родную».

Местные школьники приходят к африканке, чтобы повысить уровень своих навыков общения на английском языке. В будущем супруги мечтают открыть две школы: английского языка в России и русского языка в Африке, передает портал.

В Индии задержали 23-летнюю Анурадху Пасван, которая обманывала мужчин и за семь месяцев заключила 25 фиктивных браков. Девушка получила прозвище Невеста-беглянка, она входила в организованную преступную группу. Ее участники находили жертв через мессенджер и брали с женихов от 200 до 500 тысяч рупий (170−425 тысяч рублей — прим. «ВМ») в качестве задатка.