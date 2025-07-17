Герой Победы получил признание спустя 80 лет: командир Берест, взявший Рейхстаг, стал героем России посмертно

После войны судьба Береста сложилась непросто. Он продолжил службу, но вскоре был уволен из армии. Некоторое время работал на гражданских должностях. В 1970 году погиб трагически — спасал ребенка от поезда на железнодорожной станции. Официально подвиг при взятии Рейхстага долгое время замалчивался, и лишь историки и поисковики на протяжении многих лет добивались его признания. Много лет общественные организации и краеведы пытались восстановить справедливость и добиться посмертного присвоения звания Героя. В 2005 году Бересту уже было присвоено звание Героя Украины. Имя офицера носят улица и школа в Ростове-на-Дону, а также установлен памятник в его честь.