Герой Победы получил признание спустя 80 лет: командир Берест, взявший Рейхстаг, стал героем России посмертно

Под командованием Бересты Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили Знамя Победы на крыше берлинского рейхстага.
Советский офицер Алексей Берест, командовавший знаменосцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, был посмертно удостоен высшего звания страны — Героя России. Указ о награждении подписал Владимир Путин. Берест был награжден за мужество и отвагу, проявленные во время войны с нацисткой Германией.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Алексей Берест был заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка. Что было сделано под его руководством и как еще увековечена память героя — в материале URA.RU.
Кто установил легендарное знамя над Рейхстагом.
Первыми красноармейцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом 1 мая 1945 года, считаются Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон КантарияФото: Архив ТАСС.
Алексей Прокофьевич Берест — советский офицер украинского происхождения, участник Великой Отечественной войны, капитан. Именно он командовал знаменной группой 150-й стрелковой дивизии, которая 30 апреля 1945 года водрузила Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине. Вместе с ним в составе группы были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, ставшие символами победы. При этом Берест долгое время оставался в тени — его имя не упоминалось в официальных источниках так же часто, как имена двух других участников.
Что известно о боевом пути Алексея Береста.
Алексей Берест, уроженец села Горяйстовка Ахтырского района Сумской области, родился в 1921 году. В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от рядового бойца до заместителя командира батальона по политической части в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.
Памятник Бересте установлен в РостовеФото: Валерий Матыцин/ТАСС.
К концу апреля 1945 года советские войска вышли к центру Берлина. Взятие Рейхстага считалось символом окончательной победы над фашизмом. Знаменная группа во главе с Берестом получила приказ установить штурмовой флаг на здании, которое считалось политическим и идеологическим центром Третьего рейха. Прорвавшись внутрь, бойцы поднялись по лестницам Рейхстага, сражаясь с оставшимися очагами сопротивления. Это происходило 30 апреля. По воспоминаниям очевидцев, Берест лично принимал участие в установке Знамени Победы. Этот момент стал одним из самых узнаваемых символов Победы в войне. Хотя Егоров и Кантария были удостоены звания Героев Советского Союза ещё в 1945 году, сам Берест при этом не получил аналогичной награды.
Вдова Алексея Береста рядом с его портретомФото: Матыцин Валерий.
В ночь на 2 мая, выполняя приказ командования, Берест, облаченный в форму советского полковника, лично вступил в переговоры с оставшимися в Рейхстаге военнослужащими гарнизона, чтобы добиться их капитуляции. За проявленные в ходе боевых действий выдающиеся мужество и отвагу он был выдвинут к присвоению звания Героя Советского Союза 3 августа 1946 года. Однако 22 августа того же года ему был вручен орден Красного Знамени.
В 1948 году Берест был уволен из рядов вооруженных сил по решению «суда чести» по обвинению в якобы аморальном поведении. В 1953 году он подвергся репрессиям по сфабрикованному делу о хищениях, однако сначала был амнистирован, а впоследствии полностью реабилитирован.
Судьба Береста после войны.
После войны судьба Береста сложилась непросто. Он продолжил службу, но вскоре был уволен из армии. Некоторое время работал на гражданских должностях. В 1970 году погиб трагически — спасал ребенка от поезда на железнодорожной станции. Официально подвиг при взятии Рейхстага долгое время замалчивался, и лишь историки и поисковики на протяжении многих лет добивались его признания. Много лет общественные организации и краеведы пытались восстановить справедливость и добиться посмертного присвоения звания Героя. В 2005 году Бересту уже было присвоено звание Героя Украины. Имя офицера носят улица и школа в Ростове-на-Дону, а также установлен памятник в его честь.