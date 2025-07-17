Spectator: Зеленский не уволил главу ГУР Буданова* из-за давления посольства США

Согласно информации источника, который ссылается на высокопоставленного европейского дипломата, Зеленский хотел избавиться от главы ГУР из-за растущей популярности украинского представителя Минобороны. При этом, по словам Мэттьюса, решение о сохранении за Будановым* его поста говорит о серьезных внутриполитических разборках, которые происходят в правительстве Украины.