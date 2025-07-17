Spectator: Зеленский не уволил главу ГУР Буданова* из-за давления посольства США

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал увольнять начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* из-за давления со стороны посольства США. Об этом в статье издания Spectator заявил обозреватель Оуэн Мэттьюс.
Согласно информации источника, который ссылается на высокопоставленного европейского дипломата, Зеленский хотел избавиться от главы ГУР из-за растущей популярности украинского представителя Минобороны. При этом, по словам Мэттьюса, решение о сохранении за Будановым* его поста говорит о серьезных внутриполитических разборках, которые происходят в правительстве Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что Верховная рада утвердила экс-премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны страны, чью кандидатуру выдвинул Зеленский.
*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.