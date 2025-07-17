Молодой мужчина, без постоянного занятия, образованный. Генпрокуратура составила портрет интернет-мошенника

Большинство осужденных — мужчины (84,7%). На долю молодежи в возрасте от 18 до 29 лет в структуре судимости за мошенничество с ИКТ приходится 55,8%. Такая ситуация указывает на то, что этот возраст — период повышенной криминальной активности в сфере мошенничества. Осужденные 30−49 лет образуют вторую по величине группу (33,1%). Таким образом, основное количество преступлений этого вида совершается в наиболее активном трудоспособном возрасте.