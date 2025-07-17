Молодой мужчина, без постоянного занятия, образованный. Генпрокуратура составила портрет интернет-мошенника

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура на основании проведенного анализа составила потрет осужденного за мошенничество, совершенное с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление уголовно-судебного надзора надзорного ведомства.
Проведенный Генпрокуратурой анализ судебной практики показал, что в 2024 году за мошенничество (ст. 209 УК) осуждено 816 человек. Из них в совершении мошенничества с использованием ИКТ признаны виновными 360 человек, или 44,1% от осужденных по ст.209 УК.
Большинство осужденных — мужчины (84,7%). На долю молодежи в возрасте от 18 до 29 лет в структуре судимости за мошенничество с ИКТ приходится 55,8%. Такая ситуация указывает на то, что этот возраст — период повышенной криминальной активности в сфере мошенничества. Осужденные 30−49 лет образуют вторую по величине группу (33,1%). Таким образом, основное количество преступлений этого вида совершается в наиболее активном трудоспособном возрасте.
Доля несовершеннолетних составляет 6,9%, что является значимым показателем вовлеченности подростков в преступную деятельность, связанную с ИКТ-мошенничеством.
Существенна доля людей, не интегрированных в общественно полезные сферы занятости: практически половина осужденных относилась к категории неработающих и неучащихся (48,9%), что подчеркивает связь социальной дезадаптации с риском совершения мошенничества.
Вместе с тем более половины осужденных имели высшее или среднее специальное образование (52,2%). Это указывает на то, что мошенничество не является исключительно преступлением лиц с низким образовательным уровнем. Определенные его формы требуют специфических знаний или навыков.
У осужденных за мошенничество, совершенное с использованием ИКТ, высоки показатели прошлой преступной деятельности: 38,1% из них на момент инкриминируемого деяния имели неснятую или непогашенную судимость.
Мошенничество с использованием ИКТ характеризуется высокой долей групповых форм реализации: 23,1% осужденных совершили преступление в группе (без признаков организованности). Практически идентичная доля (23,9%) действовала в составе организованной группы. Совокупно это указывает на то, что почти половина (47%) всех случаев мошенничества были совершены в той или иной форме группового соучастия, причем организованные структуры играют существенную роль.
Таким образом, типичный социально-демографический портрет осужденного за мошенничество, совершенное с использованием ИКТ, характеризуется следующими чертами: это преимущественно мужчина молодого возраста, с высокой вероятностью не имеющий постоянного занятия или учебы, но при этом с достаточно высоким уровнем образования. Существенен риск рецидива, особенно специализированного, и высока доля совершения преступления в группе, в том числе организованной. -0-