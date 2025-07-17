Владимир Путин присвоил Алексею Бересту звание Героя России посмертно

Президент Владимир Путин присвоил дончанину Алексею Бересту звание Героя России посмертно. Пост с благодарностью в своем телеграм-канале выложил Юрий Слюсарь.
— Жители Дона долго этого ждали, — написал он.
Напомним, что под командованием Алексея Береста младший сержант Кантария и сержант Егоров водрузили знамя Победы над рейхстагом.
Берест погиб 3 ноября в 1970 году, как герой, спасая из-под электрички девочку на Сельмаше.
— Всех, кто помнит Алексея Береста, приглашаю завтра в 14:00 почтить его память у памятника в Ростове, — добавил Юрий Слюсарь.
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