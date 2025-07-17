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Владимир Путин присвоил Алексею Бересту звание Героя России посмертно

Юрий Слюсарь поблагодарил Владимира Путина за присвоение Бересту звания Героя России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин присвоил дончанину Алексею Бересту звание Героя России посмертно. Пост с благодарностью в своем телеграм-канале выложил Юрий Слюсарь.

— Жители Дона долго этого ждали, — написал он.

Напомним, что под командованием Алексея Береста младший сержант Кантария и сержант Егоров водрузили знамя Победы над рейхстагом.

Берест погиб 3 ноября в 1970 году, как герой, спасая из-под электрички девочку на Сельмаше.

— Всех, кто помнит Алексея Береста, приглашаю завтра в 14:00 почтить его память у памятника в Ростове, — добавил Юрий Слюсарь.

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