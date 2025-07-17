Фетисов раскритиковал идею проведения Олимпиады в России

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить», — процитировала слова Фетисова «Лента.ру». Хоккеист также отметил, что слова министра спорта вызывают у него улыбку.