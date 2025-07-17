Юрист Ремесло объяснил, могут ли оштрафовать за поиск песни SHAMAN «Я русский»

Госдума РФ одобрила поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, теперь в теории наказание может ожидать россиян, которые ищут песню «Я русский» певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Дело в том, что материал с аналогичным названием есть в списке Минюста. Действительно ли можно получить штраф за желание послушать песню SHAMAN, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Юрист Илья Ремесло объяснил, что ответственность в данном случае наступает не только за поиск конкретного экстремистского материала, но и за получение доступа к нему.
— Недостаточно ввести в поиск «Я русский» или иное словосочетание, которое может оказаться в том списке. Введение слов в поиск не является нарушением, — объяснил собеседник «ВМ». — Штраф будет наложен, если гражданин после поиска по словам «Я русский» или другим получит доступ к конкретному экстремистскому материалу, а не к тому, который имеет схожее название.
Кроме того, человек получит штраф только в том случае, если искал что-то с преступным умыслом, уточнил эксперт:
— А если он всего лишь вводит слова «Я русский» в поиск, то в этом преступного нет умысла.
Поэтому искать песни SHAMAN и другие материалы не экстремистского характера можно абсолютно спокойно. Об этом также говорили и депутаты, которые выступили с инициативой этого законопроекта, напомнил Ремесло.
«Я русский, я иду до конца»: певец SHAMAN — об имидже, конкуренции и патриотизме.
Мизулина также посетовала, что из-за нового законопроекта, который запрещает искать экстремистские материалы, она больше не сможет писать доносы на подобный контент.
«Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе, как не получить штраф, а также что попадает под определение "экстремистский материал.