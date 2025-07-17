Юрист Ремесло объяснил, могут ли оштрафовать за поиск песни SHAMAN «Я русский»

Госдума РФ одобрила поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, теперь в теории наказание может ожидать россиян, которые ищут песню «Я русский» певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Дело в том, что материал с аналогичным названием есть в списке Минюста. Действительно ли можно получить штраф за желание послушать песню SHAMAN, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.